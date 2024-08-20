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Лоб Елисавета

Место рождения

Старовеличковская, Калининский муниципальный район, Краснодарский край

Дата рождения

1833

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

МР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1833

Отец: не указан

Мать: не указана

Старовеличковская, Калининский муниципальный район, Краснодарский край
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Лоб Поликарп Васильевич

Отец ребёнка: Лоб Василий Васильевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Лоб Василий Васильевич

Рождение ребёнка
1852

Сын: Лоб Казьма Васильевич

Отец ребёнка: Лоб Василий Васильевич

Рождение ребёнка
1857

Дочь: Лоб Мария Васильевна

Отец ребёнка: Лоб Василий Васильевич

Старовеличковская, Калининский муниципальный район, Краснодарский край
Рождение ребёнка
1860

Сын: Лоб Родион Васильевич

Отец ребёнка: Лоб Василий Васильевич

Старовеличковская, Калининский муниципальный район, Краснодарский край
Рождение ребёнка
1861

Сын: Лоб Поликарп Васильевич

Отец ребёнка: Лоб Василий Васильевич

Старовеличковская, Калининский муниципальный район, Краснодарский край
Рождение ребёнка
16.09.1867

Сын: Лоб Трофим Васильевич

Отец ребёнка: Лоб Василий Васильевич

Старовеличковская, Калининский муниципальный район, Краснодарский край
Рождение ребёнка
07.09.1869

Сын: Лоб Парфирий Васильевич

Отец ребёнка: Лоб Василий Васильевич

Старовеличковская, Калининский муниципальный район, Краснодарский край
Смерть
Неизвестно

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