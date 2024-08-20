Лоб Елисавета
Место рождения
Дата рождения1833
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1833
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Лоб Василий Васильевич
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1852
Отец ребёнка: Лоб Василий Васильевич
Рождение ребёнка
1857
Дочь: Лоб Мария Васильевна
Отец ребёнка: Лоб Василий Васильевич
Рождение ребёнка
1860
Отец ребёнка: Лоб Василий Васильевич
Рождение ребёнка
1861
Отец ребёнка: Лоб Василий Васильевич
Рождение ребёнка
16.09.1867
Отец ребёнка: Лоб Василий Васильевич
Рождение ребёнка
07.09.1869
Отец ребёнка: Лоб Василий Васильевич
Смерть
Неизвестно