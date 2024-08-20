Лоб Трофим Васильевич
Место рождения
Дата рождения16.09.1867
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.09.1867
Отец: Лоб Василий Васильевич
Мать: Лоб Елисавета
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Лоб Варвара Яковлевна
Рождение ребёнка
15.09.1905
Дочь: Лоб Надежда Трофимовна
Мать ребёнка: Лоб Варвара Яковлевна
Восприемники: 1. Пивовар Игнатий Никитич 2. Назаренко Параскева Тимофеевна
Смерть
Неизвестно