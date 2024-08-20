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Лоб Трофим Васильевич

Место рождения

Старовеличковская, Калининский муниципальный район, Краснодарский край

Дата рождения

16.09.1867

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.09.1867

Отец: Лоб Василий Васильевич

Мать: Лоб Елисавета

Старовеличковская, Калининский муниципальный район, Краснодарский край
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Лоб Варвара Яковлевна

Рождение ребёнка
15.09.1905

Дочь: Лоб Надежда Трофимовна

Мать ребёнка: Лоб Варвара Яковлевна

Старовеличковская, Калининский муниципальный район, Краснодарский край
Восприемники: 1. Пивовар Игнатий Никитич 2. Назаренко Параскева Тимофеевна
Смерть
Неизвестно

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