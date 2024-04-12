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Гаврило Исаев

Место рождения

Пеньгово, Можайский, Московская область

Дата рождения

Около 1657

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Около 1630 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1657

Отец: Исай

Мать: не указана

Пеньгово, Можайский, Московская область
Рождение ребёнка
1684

Сын: Исай Гаврилов

Мать ребёнка: Соломанида Лукьянова

Рождение ребёнка
Около 1707

Дочь: Федора Гаврилова

Мать ребёнка: Соломанида Лукьянова

Место жительства
1715
Нижневасильевское, Истра, Московская область
Нижневасильевское (Московская Губ., Рузский уезд, село Васильевское, Дмитровский уезд, Ижевский стан, сельцо Васильевское | РГАДА 350-1-108
Смерть
Неизвестно
Нижневасильевское, Истра, Московская область
Нижневасильевское (Московская Губ., Рузский уезд, село Васильевское, Дмитровский уезд, село Васильевское
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