Гаврило Исаев
Место рождения
Дата рожденияОколо 1657
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1684
Сын: Исай Гаврилов
Мать ребёнка: Соломанида Лукьянова
Рождение ребёнка
Около 1707
Дочь: Федора Гаврилова
Мать ребёнка: Соломанида Лукьянова
Место жительства
1715
Нижневасильевское (Московская Губ., Рузский уезд, село Васильевское, Дмитровский уезд, Ижевский стан, сельцо Васильевское | РГАДА 350-1-108
Смерть
Неизвестно
Нижневасильевское (Московская Губ., Рузский уезд, село Васильевское, Дмитровский уезд, село Васильевское