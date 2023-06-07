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Соломанида Лукьянова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1664

Дата смерти

Между 1716 и 1743

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1664

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1684

Сын: Исай Гаврилов

Отец ребёнка: Гаврило Исаев

Рождение ребёнка
Около 1707

Дочь: Федора Гаврилова

Отец ребёнка: Гаврило Исаев

Место жительства
1715
Нижневасильевское, Истра, Московская область
Нижневасильевское (Московская Губ., Рузский уезд, село Васильевское, Дмитровский уезд, Ижевский стан, сельцо Васильевское | РГАДА 350-1-108
Смерть
Между 1716 и 1743
Нижневасильевское, Истра, Московская область
Нижневасильевское (Московская Губ., Рузский уезд, село Васильевское, Дмитровский уезд, село Васильевское