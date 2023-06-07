Соломанида Лукьянова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1664
Дата смертиМежду 1716 и 1743
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1664
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1684
Сын: Исай Гаврилов
Отец ребёнка: Гаврило Исаев
Рождение ребёнка
Около 1707
Дочь: Федора Гаврилова
Отец ребёнка: Гаврило Исаев
Место жительства
1715
Нижневасильевское (Московская Губ., Рузский уезд, село Васильевское, Дмитровский уезд, Ижевский стан, сельцо Васильевское | РГАДА 350-1-108
Смерть
Между 1716 и 1743
Нижневасильевское (Московская Губ., Рузский уезд, село Васильевское, Дмитровский уезд, село Васильевское