Федора Гаврилова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1707
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Рождение
Около 1707
Отец: Гаврило Исаев
Мать: Соломанида Лукьянова
Место жительства
1715
РГАДА 350-1-108
Рождение ребёнка
Около 1724
Дочь: Пелагея Федорова
Отец ребёнка: Федор Яковлев
Рождение ребёнка
1729
Дочь: Дарья Федорова
Отец ребёнка: Федор Яковлев
Рождение ребёнка
1733
Дочь: Параскева Федорова
Отец ребёнка: Федор Яковлев
Рождение ребёнка
Около 1736
Дочь: Феодосья Федорова
Отец ребёнка: Федор Яковлев
Рождение ребёнка
1743
Сын: Иван Федоров
Отец ребёнка: Федор Яковлев
Упоминание
1743
Нижневасильевское (Московская Губ., Рузский уезд, село Васильевское, Дмитровский уезд, Ижевский стан, село Васильевское | 203-747-89
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Федор Яковлев
Нижневасильевское (Московская Губ., Рузский уезд, село Васильевское, Дмитровский уезд, село Васильевское
Смерть
Неизвестно
Нижневасильевское (Московская Губ., Рузский уезд, село Васильевское, Дмитровский уезд, село Васильевское