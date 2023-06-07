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Федора Гаврилова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1707

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Около 1657 г.р.

Мать

Около 1664 г.р.

Муж

Около 1702 г.р.

Дети

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1707

Отец: Гаврило Исаев

Мать: Соломанида Лукьянова

Место жительства
1715
Нижневасильевское, Истра, Московская область
РГАДА 350-1-108
Рождение ребёнка
Около 1724

Дочь: Пелагея Федорова

Отец ребёнка: Федор Яковлев

Нижневасильевское, Истра, Московская область
Рождение ребёнка
1729

Дочь: Дарья Федорова

Отец ребёнка: Федор Яковлев

Рождение ребёнка
1733

Дочь: Параскева Федорова

Отец ребёнка: Федор Яковлев

Рождение ребёнка
Около 1736

Дочь: Феодосья Федорова

Отец ребёнка: Федор Яковлев

Нижневасильевское, Истра, Московская область
Рождение ребёнка
1743

Сын: Иван Федоров

Отец ребёнка: Федор Яковлев

Упоминание
1743
Нижневасильевское, Истра, Московская область
Нижневасильевское (Московская Губ., Рузский уезд, село Васильевское, Дмитровский уезд, Ижевский стан, село Васильевское | 203-747-89
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Федор Яковлев

Нижневасильевское, Истра, Московская область
Нижневасильевское (Московская Губ., Рузский уезд, село Васильевское, Дмитровский уезд, село Васильевское
Смерть
Неизвестно
Нижневасильевское, Истра, Московская область
Нижневасильевское (Московская Губ., Рузский уезд, село Васильевское, Дмитровский уезд, село Васильевское