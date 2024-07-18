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Григорий Зиновьев

Место рождения

Заречье, Торжокский муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

24.09.1865 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.09.1865 ст.

Отец: Зиновий Анфимов

Мать: Авдотья (Евдокия) Семенова

Заречье, Торжокский муниципальный район, Тверская область
15. https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:33SQ-GTWV-36W?i=340&cc=1921824 кр. сын Василий Симеонов и кр. Анфима Симеонова дочь девка Мария
Бракосочетание
20.01.1885 ст.

Жена: Анастасия Козьмина

Заречье, Торжокский муниципальный район, Тверская область
6. https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:33S7-9TWH-99PD?i=58&cc=1921824 18 и 17 1й брак
Рождение ребёнка
?.12.1886 ст.

Сын: Павел Григорьев

Мать ребёнка: Анастасия Козьмина

Заречье, Торжокский муниципальный район, Тверская область
Нет МК 1886
Смерть
Неизвестно

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