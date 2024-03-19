Зиновий Анфимов
Место рождения
Дата рождения24.10.1838 ст.
Дата смертиДо 1885
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.10.1838 ст.
Отец: Анфим Симеонов
Мать: Елена Феодулова
16. https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:33S7-9GF5-ZQG?i=528&cc=1921824 д. Бессменино кр. Каллиник Филиппов и с. Заречье дв.чел. Евфима Федорова жена Евдокия Симеонова
Бракосочетание
22.10.1856 ст.
Жена: Авдотья Семенова
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:33S7-9TWV-Q3H?i=151&cc=1921824
Рождение ребёнка
28.06.1860 ст.
Сын: Сергей Зиновьев
Мать ребёнка: Авдотья Семенова
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:33S7-9TWV-3YN?i=230&cc=1921824
Рождение ребёнка
04.09.1862 ст.
Сын: Иоаким Зиновьев
Мать ребёнка: Авдотья Семенова
11. https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:33SQ-GTW7-JMG?i=14&cc=1921824
Рождение ребёнка
1867
Сын: Григорий Зиновьев
Мать ребёнка: Авдотья Семенова
Рождение ребёнка
1871
Сын: Трофим Зиновьев
Мать ребёнка: Авдотья Семенова
Смерть
До 1885