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Зиновий Анфимов

Место рождения

Заречье, Торжокский муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

24.10.1838 ст.

Дата смерти

До 1885

Пол

Мужской

Добавил:

МР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.10.1838 ст.

Отец: Анфим Симеонов

Мать: Елена Феодулова

Заречье, Торжокский муниципальный район, Тверская область
16. https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:33S7-9GF5-ZQG?i=528&cc=1921824 д. Бессменино кр. Каллиник Филиппов и с. Заречье дв.чел. Евфима Федорова жена Евдокия Симеонова
Бракосочетание
22.10.1856 ст.

Жена: Авдотья Семенова

Заречье, Торжокский муниципальный район, Тверская область
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:33S7-9TWV-Q3H?i=151&cc=1921824
Рождение ребёнка
28.06.1860 ст.

Сын: Сергей Зиновьев

Мать ребёнка: Авдотья Семенова

Заречье, Торжокский муниципальный район, Тверская область
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:33S7-9TWV-3YN?i=230&cc=1921824
Рождение ребёнка
04.09.1862 ст.

Сын: Иоаким Зиновьев

Мать ребёнка: Авдотья Семенова

Заречье, Торжокский муниципальный район, Тверская область
11. https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:33SQ-GTW7-JMG?i=14&cc=1921824
Рождение ребёнка
1867

Сын: Григорий Зиновьев

Мать ребёнка: Авдотья Семенова

Рождение ребёнка
1871

Сын: Трофим Зиновьев

Мать ребёнка: Авдотья Семенова

Смерть
До 1885
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