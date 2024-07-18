Анастасия Козьмина
Место рождения
Дата рождения1868 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1868 ст.
Отец: Козьма Марков
Мать: Анна Ильина
Бракосочетание
20.01.1885 ст.
Муж: Григорий Зиновьев
6. https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:33S7-9TWH-99PD?i=58&cc=1921824 18 и 17 1й брак
Рождение ребёнка
?.12.1886 ст.
Сын: Павел Григорьев
Отец ребёнка: Григорий Зиновьев
Нет МК 1886
Смерть
Неизвестно