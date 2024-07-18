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Анастасия Козьмина

Место рождения

Заречье, Торжокский муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

1868 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1837 г.р.

Мать

Около 1840 г.р.

Муж

1865 г.р.

Дети

Добавил:

МР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1868 ст.

Отец: Козьма Марков

Мать: Анна Ильина

Заречье, Торжокский муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
20.01.1885 ст.

Муж: Григорий Зиновьев

Заречье, Торжокский муниципальный район, Тверская область
6. https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:33S7-9TWH-99PD?i=58&cc=1921824 18 и 17 1й брак
Рождение ребёнка
?.12.1886 ст.

Сын: Павел Григорьев

Отец ребёнка: Григорий Зиновьев

Заречье, Торжокский муниципальный район, Тверская область
Нет МК 1886
Смерть
Неизвестно

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