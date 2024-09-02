Анна Ильина
Место рождения
Дата рожденияОколо 1840
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1840
Отец: Илья Ипатьев / Варфоломеев
Мать: Анастасия Ананьина
Бракосочетание
22.10.1856 ст.
Муж: Козьма Марков
7. https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:33S7-9TWV-Q3H?i=151&cc=1921824 19 и ? 1й брак
Рождение ребёнка
1868 ст.
Дочь: Анастасия Козьмина
Отец ребёнка: Козьма Марков
Рождение ребёнка
1872
Сын: Петр Козьмин
Отец ребёнка: Козьма Марков
Смерть
Неизвестно