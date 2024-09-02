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Анна Ильина

Место рождения

Бессменино, Торжокский муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

Около 1840

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

МР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1840

Отец: Илья Ипатьев / Варфоломеев

Мать: Анастасия Ананьина

Бессменино, Торжокский муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
22.10.1856 ст.

Муж: Козьма Марков

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Рождение ребёнка
1868 ст.

Дочь: Анастасия Козьмина

Отец ребёнка: Козьма Марков

Заречье, Торжокский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1872

Сын: Петр Козьмин

Отец ребёнка: Козьма Марков

Заречье, Торжокский муниципальный район, Тверская область
Смерть
Неизвестно

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