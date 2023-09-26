Булсунаева Бадма — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Булсунаева Бадма

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЛБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
28.08.1927

Дочь: Хамаганова Антонина Булгутановна

Отец ребёнка: Булсунаев Булгутан Будаевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Габанянова Елена Булгутановна

Отец ребёнка: Булсунаев Булгутан Будаевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Булсунаев Владимир Булгутанович

Отец ребёнка: Булсунаев Булгутан Будаевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Булсунаев Булгутан Будаевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Лажинова Агафья

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Бардаева Аграфина

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Табинова Анфиса

Отец ребёнка: не указан

Смерть
Неизвестно
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