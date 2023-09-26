Булсунаева Бадма
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
28.08.1927
Дочь: Хамаганова Антонина Булгутановна
Отец ребёнка: Булсунаев Булгутан Будаевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Габанянова Елена Булгутановна
Отец ребёнка: Булсунаев Булгутан Будаевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Булсунаев Владимир Булгутанович
Отец ребёнка: Булсунаев Булгутан Будаевич
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Лажинова Агафья
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Бардаева Аграфина
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Табинова Анфиса
Смерть
Неизвестно