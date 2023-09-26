Булсунаев Булгутан Будаевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Булсунаев Булгутан Будаевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЛБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Булсунаев Буди бо Дархан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
28.08.1927

Дочь: Хамаганова Антонина Булгутановна

Мать ребёнка: Булсунаева Бадма

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Габанянова Елена Булгутановна

Мать ребёнка: Булсунаева Бадма

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Булсунаев Владимир Булгутанович

Мать ребёнка: Булсунаева Бадма

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Булсунаева Бадма

Смерть
Неизвестно
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