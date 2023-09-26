Булсунаев Булгутан Будаевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Булсунаев Буди бо Дархан
Рождение ребёнка
28.08.1927
Дочь: Хамаганова Антонина Булгутановна
Мать ребёнка: Булсунаева Бадма
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Габанянова Елена Булгутановна
Мать ребёнка: Булсунаева Бадма
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Булсунаев Владимир Булгутанович
Мать ребёнка: Булсунаева Бадма
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Булсунаева Бадма
Смерть
Неизвестно