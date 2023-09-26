Габанянова (Булсунаева) Елена Булгутановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Габанянова (Булсунаева) Елена Булгутановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЛБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Булсунаев Булгутан Будаевич

Мать: Булсунаева Бадма

Рождение ребёнка
26.03.1950

Дочь: Карканица Галина Гармаевна

Отец ребёнка: Габянов Гарма Базырович

Рождение ребёнка
12.04.1958

Дочь: Степанова Вера Гармаевна

Отец ребёнка: Габянов Гарма Базырович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Куклина Валентина Гармаевна

Отец ребёнка: Габянов Гарма Базырович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Габанянов Борис Гармаевич

Отец ребёнка: Габянов Гарма Базырович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Габянов Гарма Базырович

Смерть
Неизвестно
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