Бардаева Аграфина
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Мать: Булсунаева Бадма
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Бардаева Маруся
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Бардаева Любовь
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Бардаева Ольга
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Бардаева Нина
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Бардаев Николай
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Бардаев Доржон
Смерть
Неизвестно