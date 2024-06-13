Сиротина (Макарова) Анна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Макаров Степан Кузьмич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Сиротина) Зоя
Отец ребёнка: Сиротин Федор
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Сиротина) Таисия
Отец ребёнка: Сиротин Федор
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Жегалова (Сиротина) Пелагея
Отец ребёнка: Сиротин Федор
Рождение ребёнка
1927
Сын: Сиротин Константин Федорович
Отец ребёнка: Сиротин Федор
Цыповка, Сурский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
Неизвестно