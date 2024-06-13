Сиротина (Макарова) Анна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сиротина (Макарова) Анна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Макаров Степан Кузьмич

Мать: Макарова Марина Яковлевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Сиротина) Зоя

Отец ребёнка: Сиротин Федор

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Сиротина) Таисия

Отец ребёнка: Сиротин Федор

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Жегалова (Сиротина) Пелагея

Отец ребёнка: Сиротин Федор

Рождение ребёнка
1927

Сын: Сиротин Константин Федорович

Отец ребёнка: Сиротин Федор

Цыповка, Сурский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
Неизвестно

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