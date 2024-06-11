Макарова Марина Яковлевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Макарова Марина Яковлевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Яков

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Макаров Михаил

Отец ребёнка: Макаров Степан Кузьмич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Макаров Василий

Отец ребёнка: Макаров Степан Кузьмич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Макаров Яков

Отец ребёнка: Макаров Степан Кузьмич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Макаров Петр

Отец ребёнка: Макаров Степан Кузьмич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Сиротина (Макарова) Анна

Отец ребёнка: Макаров Степан Кузьмич

Смерть
Неизвестно

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