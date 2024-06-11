Макарова Марина Яковлевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Яков
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Макаров Михаил
Отец ребёнка: Макаров Степан Кузьмич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Макаров Василий
Отец ребёнка: Макаров Степан Кузьмич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Макаров Яков
Отец ребёнка: Макаров Степан Кузьмич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Макаров Петр
Отец ребёнка: Макаров Степан Кузьмич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Сиротина (Макарова) Анна
Отец ребёнка: Макаров Степан Кузьмич
Смерть
Неизвестно