Макаров Степан Кузьмич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Макаров Кузьма
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Макаров Михаил
Мать ребёнка: Макарова Марина Яковлевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Макаров Василий
Мать ребёнка: Макарова Марина Яковлевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Макаров Яков
Мать ребёнка: Макарова Марина Яковлевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Макаров Петр
Мать ребёнка: Макарова Марина Яковлевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Сиротина (Макарова) Анна
Мать ребёнка: Макарова Марина Яковлевна
Смерть
Неизвестно