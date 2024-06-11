Макаров Степан Кузьмич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Макаров Степан Кузьмич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Макаров Кузьма

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Макаров Михаил

Мать ребёнка: Макарова Марина Яковлевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Макаров Василий

Мать ребёнка: Макарова Марина Яковлевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Макаров Яков

Мать ребёнка: Макарова Марина Яковлевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Макаров Петр

Мать ребёнка: Макарова Марина Яковлевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Сиротина (Макарова) Анна

Мать ребёнка: Макарова Марина Яковлевна

Смерть
Неизвестно

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