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Лукаш Анатолий Данилович

Место рождения

Иваново, Иваново, Ивановская область

Дата рождения

29.09.1942

Пол

Мужской

Добавил:

НЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.09.1942

Отец: Лукаш Данил Антонович

Мать: Лукаш (Малкова) Зинаида Михайловна

Иваново, Иваново, Ивановская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Лукаш (Китаева) Ольга Николаевна

Рождение ребёнка
12.09.1969

Сын: Лукаш Алексей Анатольевич

Мать ребёнка: Лукаш (Китаева) Ольга Николаевна

Иваново, Иваново, Ивановская область
Рождение ребёнка
20.06.1972

Дочь: Лукаш Наталья Анатольевна

Мать ребёнка: Лукаш (Китаева) Ольга Николаевна

Жуков, Жуковский муниципальный район, Калужская область
Родилась в поселке Протва, в 1996 году пос.Протва и село Жуково (до 1974г. Угодский завод) объединены в город Жуков
Рождение ребёнка
28.04.1983

Дочь: Лукаш Надежда Анатольевна

Мать ребёнка: Лукаш (Китаева) Ольга Николаевна

Жуков, Жуковский муниципальный район, Калужская область

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