Лукаш Анатолий Данилович
Место рождения
Дата рождения29.09.1942
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.09.1942
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
12.09.1969
Сын: Лукаш Алексей Анатольевич
Мать ребёнка: Лукаш (Китаева) Ольга Николаевна
Рождение ребёнка
20.06.1972
Дочь: Лукаш Наталья Анатольевна
Мать ребёнка: Лукаш (Китаева) Ольга Николаевна
Родилась в поселке Протва, в 1996 году пос.Протва и село Жуково (до 1974г. Угодский завод) объединены в город Жуков
Рождение ребёнка
28.04.1983
Дочь: Лукаш Надежда Анатольевна
Мать ребёнка: Лукаш (Китаева) Ольга Николаевна