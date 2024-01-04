Лукаш (Малкова) Зинаида Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лукаш (Малкова) Зинаида Михайловна

Место рождения

Мартьяновская, Усть-Кубинский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

1908

Дата смерти

1984

Пол

Женский

Добавил:

НЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1908

Отец: Малков Михаил Яковлевич

Мать: Малкова Анастасия

Мартьяновская, Усть-Кубинский муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Лукаш Данил Антонович

Рождение ребёнка
19.09.1937

Дочь: Захарова (Лукаш) Валентина Даниловна

Отец ребёнка: Лукаш Данил Антонович

Иваново, Иваново, Ивановская область
Рождение ребёнка
15.06.1940

Дочь: Муравьёва (Лукаш) Ольга Даниловна

Отец ребёнка: Лукаш Данил Антонович

Иваново, Иваново, Ивановская область
Рождение ребёнка
15.06.1940

Дочь: Зайцева (Лукаш) Любовь Даниловна

Отец ребёнка: Лукаш Данил Антонович

Иваново, Иваново, Ивановская область
Рождение ребёнка
29.09.1942

Сын: Лукаш Анатолий Данилович

Отец ребёнка: Лукаш Данил Антонович

Иваново, Иваново, Ивановская область
Рождение ребёнка
1947

Сын: Лукаш Владимир Данилович

Отец ребёнка: Лукаш Данил Антонович

Иваново, Иваново, Ивановская область
Смерть
1984
Иваново, Иваново, Ивановская область

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