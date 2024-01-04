Лукаш (Малкова) Зинаида Михайловна
Место рождения
Дата рождения1908
Дата смерти1984
ПолЖенский
Отец
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1908
Отец: Малков Михаил Яковлевич
Мать: Малкова Анастасия
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
19.09.1937
Дочь: Захарова (Лукаш) Валентина Даниловна
Отец ребёнка: Лукаш Данил Антонович
Рождение ребёнка
15.06.1940
Дочь: Муравьёва (Лукаш) Ольга Даниловна
Отец ребёнка: Лукаш Данил Антонович
Рождение ребёнка
15.06.1940
Дочь: Зайцева (Лукаш) Любовь Даниловна
Отец ребёнка: Лукаш Данил Антонович
Рождение ребёнка
29.09.1942
Отец ребёнка: Лукаш Данил Антонович
Рождение ребёнка
1947
Отец ребёнка: Лукаш Данил Антонович
Смерть
1984