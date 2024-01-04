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Лукаш Наталья Анатольевна

Место рождения

Жуков, Жуковский муниципальный район, Калужская область

Дата рождения

20.06.1972

Пол

Женский

Добавил:

НЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.06.1972

Отец: Лукаш Анатолий Данилович

Мать: Лукаш (Китаева) Ольга Николаевна

Жуков, Жуковский муниципальный район, Калужская область
Родилась в поселке Протва, в 1996 году пос.Протва и село Жуково (до 1974г. Угодский завод) объединены в город Жуков
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Чебаков Иван Николаевич

Рождение ребёнка
26.06.2005

Дочь: (Чебакова) Полина Ивановна

Отец ребёнка: Чебаков Иван Николаевич

Люберцы, Люберцы, Московская область
Рождение ребёнка
16.03.2009

Сын: Чебаков Николай Иванович

Отец ребёнка: Чебаков Иван Николаевич

Боровск, Боровский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
01.03.2013

Дочь: (Чебакова) Мария Ивановна

Отец ребёнка: Чебаков Иван Николаевич

Жуков, Жуковский муниципальный район, Калужская область

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