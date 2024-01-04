Лукаш Наталья Анатольевна
Место рождения
Дата рождения20.06.1972
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.06.1972
Родилась в поселке Протва, в 1996 году пос.Протва и село Жуково (до 1974г. Угодский завод) объединены в город Жуков
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
26.06.2005
Дочь: (Чебакова) Полина Ивановна
Отец ребёнка: Чебаков Иван Николаевич
Люберцы, Люберцы, Московская область
Рождение ребёнка
16.03.2009
Отец ребёнка: Чебаков Иван Николаевич
Боровск, Боровский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
01.03.2013
Дочь: (Чебакова) Мария Ивановна
Отец ребёнка: Чебаков Иван Николаевич