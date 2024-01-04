Чебаков Иван Николаевич
Место рождения
Дата рождения20.10.1966
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.10.1966
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
07.01.1992
Дочь: Маннанова (Чебакова) Ольга Ивановна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
03.04.1995
Дочь: Мурзанова (Чебакова) Дарья Ивановна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
26.06.2005
Дочь: (Чебакова) Полина Ивановна
Мать ребёнка: Лукаш Наталья Анатольевна
Люберцы, Люберцы, Московская область
Рождение ребёнка
16.03.2009
Мать ребёнка: Лукаш Наталья Анатольевна
Боровск, Боровский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
01.03.2013
Дочь: (Чебакова) Мария Ивановна
Мать ребёнка: Лукаш Наталья Анатольевна
Жуков, Жуковский муниципальный район, Калужская область