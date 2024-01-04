Чебаков Иван Николаевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЧебаков Иван Николаевич

Чебаков Иван Николаевич

Место рождения

Базартобе, Акжаикский район, Западно-Казахстанская область

Дата рождения

20.10.1966

Пол

Мужской

Добавил:

НЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.10.1966

Отец: Чебаков Николай Владимирович

Мать: Чебакова (Стокс) Евгения (Геня (Геновефа)) Ивановна

Базартобе, Акжаикский район, Западно-Казахстанская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Лукаш Наталья Анатольевна

Рождение ребёнка
07.01.1992

Дочь: Маннанова (Чебакова) Ольга Ивановна

Мать ребёнка: не указана

Уральск, Уральская городская администрация, Западно-Казахстанская область
Рождение ребёнка
03.04.1995

Дочь: Мурзанова (Чебакова) Дарья Ивановна

Мать ребёнка: не указана

Уральск, Уральская городская администрация, Западно-Казахстанская область
Рождение ребёнка
26.06.2005

Дочь: (Чебакова) Полина Ивановна

Мать ребёнка: Лукаш Наталья Анатольевна

Люберцы, Люберцы, Московская область
Рождение ребёнка
16.03.2009

Сын: Чебаков Николай Иванович

Мать ребёнка: Лукаш Наталья Анатольевна

Боровск, Боровский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
01.03.2013

Дочь: (Чебакова) Мария Ивановна

Мать ребёнка: Лукаш Наталья Анатольевна

Жуков, Жуковский муниципальный район, Калужская область

Мы используем куки для улучшения работы сайта.