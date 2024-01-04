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Лукаш (Китаева) Ольга Николаевна

Место рождения

Иваново, Иваново, Ивановская область

Дата рождения

12.06.1945

Пол

Женский

Добавил:

НЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.06.1945

Отец: Китаев Николай Иванович

Мать: Китаева (Егорова) Вера Ивановна

Иваново, Иваново, Ивановская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Лукаш Анатолий Данилович

Рождение ребёнка
12.09.1969

Сын: Лукаш Алексей Анатольевич

Отец ребёнка: Лукаш Анатолий Данилович

Иваново, Иваново, Ивановская область
Рождение ребёнка
20.06.1972

Дочь: Лукаш Наталья Анатольевна

Отец ребёнка: Лукаш Анатолий Данилович

Жуков, Жуковский муниципальный район, Калужская область
Родилась в поселке Протва, в 1996 году пос.Протва и село Жуково (до 1974г. Угодский завод) объединены в город Жуков
Рождение ребёнка
28.04.1983

Дочь: Лукаш Надежда Анатольевна

Отец ребёнка: Лукаш Анатолий Данилович

Жуков, Жуковский муниципальный район, Калужская область

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