Лукаш (Китаева) Ольга Николаевна
Место рождения
Дата рождения12.06.1945
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.06.1945
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
12.09.1969
Сын: Лукаш Алексей Анатольевич
Отец ребёнка: Лукаш Анатолий Данилович
Рождение ребёнка
20.06.1972
Дочь: Лукаш Наталья Анатольевна
Отец ребёнка: Лукаш Анатолий Данилович
Родилась в поселке Протва, в 1996 году пос.Протва и село Жуково (до 1974г. Угодский завод) объединены в город Жуков
Рождение ребёнка
28.04.1983
Дочь: Лукаш Надежда Анатольевна
Отец ребёнка: Лукаш Анатолий Данилович