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Бушланов Иуда Филимонович

Место рождения

деревня Ленская Жуковской волости Туринского уезда

Дата рождения

1769

Дата смерти

1827

Пол

Мужской

Добавил:

АЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1769

Отец: Бушланов Филимон Иванович

Мать: Бушланова ?

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Бушланова ?

Рождение ребёнка
1804

Сын: Бушланов Егор Иудович

Мать ребёнка: Бушланова ?

Рождение ребёнка
1810

Сын: Бушланов Филипп Иудович

Мать ребёнка: Бушланова ?

Рождение ребёнка
1813

Дочь: (Бушланова) Катерина Иудовна

Мать ребёнка: Бушланова ?

Смерть
1827

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