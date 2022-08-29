Бушланов Иуда Филимонович
Место рождениядеревня Ленская Жуковской волости Туринского уезда
Дата рождения1769
Дата смерти1827
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1769
Отец: Бушланов Филимон Иванович
Мать: Бушланова ?
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Бушланова ?
Рождение ребёнка
1804
Мать ребёнка: Бушланова ?
Рождение ребёнка
1810
Мать ребёнка: Бушланова ?
Рождение ребёнка
1813
Дочь: (Бушланова) Катерина Иудовна
Мать ребёнка: Бушланова ?
Смерть
1827