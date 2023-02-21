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Бушланова ?

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1804

Сын: Бушланов Егор Иудович

Отец ребёнка: Бушланов Иуда Филимонович

деревня Ленская Жуковской волости Туринского уезда
Рождение ребёнка
1810

Сын: Бушланов Филипп Иудович

Отец ребёнка: Бушланов Иуда Филимонович

деревня Ленская Жуковской волости Туринского уезда
Рождение ребёнка
1813

Дочь: Катерина Иудовна

Отец ребёнка: Бушланов Иуда Филимонович

деревня Ленская Жуковской волости Туринского уезда
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Бушланов Иуда Филимонович

Смерть
Неизвестно