Бушланова ?
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1804
Отец ребёнка: Бушланов Иуда Филимонович
деревня Ленская Жуковской волости Туринского уезда
Рождение ребёнка
1810
Отец ребёнка: Бушланов Иуда Филимонович
деревня Ленская Жуковской волости Туринского уезда
Рождение ребёнка
1813
Дочь: Катерина Иудовна
Отец ребёнка: Бушланов Иуда Филимонович
деревня Ленская Жуковской волости Туринского уезда
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно