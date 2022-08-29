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Бушланов Егор Иудович

Место рождения

деревня Ленская Жуковской волости Туринского уезда

Дата рождения

1804

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1804

Отец: Бушланов Иуда Филимонович

Мать: Бушланова ?

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Бушланова Маланья

Рождение ребёнка
1821

Сын: Бушланов Николай Егорович

Мать ребёнка: Бушланова Маланья

Рождение ребёнка
1825

Сын: Бушланов Василий Егорович

Мать ребёнка: Бушланова Маланья

Рождение ребёнка
1832

Дочь: (Бушланова) Христинья Егоровна

Мать ребёнка: Бушланова Маланья

Смерть
Неизвестно

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