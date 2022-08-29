Бушланов Егор Иудович
Место рождениядеревня Ленская Жуковской волости Туринского уезда
Дата рождения1804
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1804
Отец: Бушланов Иуда Филимонович
Мать: Бушланова ?
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Бушланова Маланья
Рождение ребёнка
1821
Сын: Бушланов Николай Егорович
Мать ребёнка: Бушланова Маланья
Рождение ребёнка
1825
Сын: Бушланов Василий Егорович
Мать ребёнка: Бушланова Маланья
Рождение ребёнка
1832
Дочь: (Бушланова) Христинья Егоровна
Мать ребёнка: Бушланова Маланья
Смерть
Неизвестно