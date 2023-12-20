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Мамонтов Петр Сафонов

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1769

Дата смерти

1840

Пол

Мужской

Добавил:

ЕЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1769

Отец: Мамонтов Сафон

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Мамонтов Григорий Петров

Мать ребёнка: Мамонтова ?

Место жительства
Неизвестно
Пахотный Угол, Бондарский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1793

Сын: Мамонтов Дементий Петров

Мать ребёнка: Мамонтова ?

Рождение ребёнка
1799

Сын: Мамонтов Нестер Петров

Мать ребёнка: Мамонтова ?

Рождение ребёнка
1801

Сын: Мамонтов Федот Петров

Мать ребёнка: Мамонтова ?

Рождение ребёнка
1812

Сын: Мамонтов Агафон Петров

Мать ребёнка: Мамонтова ?

Смерть
1840

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