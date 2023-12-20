Мамонтов Петр Сафонов
Место рожденияНе указано
Дата рождения1769
Дата смерти1840
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1769
Отец: Мамонтов Сафон
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Мамонтова ?
Место жительства
Неизвестно
Пахотный Угол, Бондарский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1793
Мать ребёнка: Мамонтова ?
Рождение ребёнка
1799
Мать ребёнка: Мамонтова ?
Рождение ребёнка
1801
Мать ребёнка: Мамонтова ?
Рождение ребёнка
1812
Мать ребёнка: Мамонтова ?
Смерть
1840