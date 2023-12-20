Мамонтов Нестер Петров
Место рожденияНе указано
Дата рождения1799
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1799
Отец: Мамонтов Петр Сафонов
Мать: Мамонтова ?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Мамонтова Пелагея Сергеева
Место жительства
Неизвестно
Пахотный Угол, Бондарский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1833
Сын: Мамонтов Леонтий Нестеров
Мать ребёнка: Мамонтова Пелагея Сергеева
Смерть
Неизвестно