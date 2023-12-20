Мамонтов Нестер Петров — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мамонтов Нестер Петров

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1799

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1799

Отец: Мамонтов Петр Сафонов

Мать: Мамонтова ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Мамонтов Петр Нестеров

Мать ребёнка: Мамонтова Пелагея Сергеева

Место жительства
Неизвестно
Пахотный Угол, Бондарский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1833

Сын: Мамонтов Леонтий Нестеров

Мать ребёнка: Мамонтова Пелагея Сергеева

Смерть
Неизвестно

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