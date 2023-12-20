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Мамонтов Дементий Петров

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1793

Дата смерти

1851

Пол

Мужской

Добавил:

ЕЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1793

Отец: Мамонтов Петр Сафонов

Мать: Мамонтова ?

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: ?

Место жительства
Неизвестно
Пахотный Угол, Бондарский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1822

Сын: Мамонтов Гавриил Дементьев

Мать ребёнка: ?

Рождение ребёнка
1824

Сын: Мамонтов Казьма Дементьев

Мать ребёнка: ?

Смерть
1851

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