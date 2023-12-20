Мамонтов Дементий Петров
Место рожденияНе указано
Дата рождения1793
Дата смерти1851
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1793
Отец: Мамонтов Петр Сафонов
Мать: Мамонтова ?
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: ?
Место жительства
Неизвестно
Пахотный Угол, Бондарский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1822
Сын: Мамонтов Гавриил Дементьев
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
1824
Сын: Мамонтов Казьма Дементьев
Мать ребёнка: ?
Смерть
1851