Белых Софья Артемовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1883
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1903
Отец ребёнка: Белых Петр Антипович
Рождение ребёнка
11.11.1904
Дочь: Белых Анастасия Петровна
Отец ребёнка: Белых Петр Антипович
Рождение ребёнка
1910
Дочь: Белых Евдокия Петровна
Отец ребёнка: Белых Петр Антипович
Рождение ребёнка
1918
Дочь: Белых Мария Петровна
Отец ребёнка: Белых Петр Антипович
Рождение ребёнка
1920
Дочь: Белых Зинаида Петровна
Отец ребёнка: Белых Петр Антипович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Белых Прасковья Петровна
Отец ребёнка: Белых Петр Антипович
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Белых Петр Антипович
Смерть
Неизвестно