Белых Софья Артемовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Белых Софья Артемовна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1883

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ОД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1883

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1903

Сын: Белых Василий Петрович

Отец ребёнка: Белых Петр Антипович

Лески, Мантуровский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
11.11.1904

Дочь: Белых Анастасия Петровна

Отец ребёнка: Белых Петр Антипович

Лески, Мантуровский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1910

Дочь: Белых Евдокия Петровна

Отец ребёнка: Белых Петр Антипович

Лески, Мантуровский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1918

Дочь: Белых Мария Петровна

Отец ребёнка: Белых Петр Антипович

Лески, Мантуровский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1920

Дочь: Белых Зинаида Петровна

Отец ребёнка: Белых Петр Антипович

Гусли, Мантуровский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Белых Прасковья Петровна

Отец ребёнка: Белых Петр Антипович

Лески, Мантуровский муниципальный район, Курская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Белых Петр Антипович

Смерть
Неизвестно
Гусли, Мантуровский муниципальный район, Курская область
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