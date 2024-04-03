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Белых Петр Антипович

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Место рождения

Лески, Мантуровский муниципальный район, Курская область

Дата рождения

05.06.1882

Дата смерти

15.02.1962

Пол

Мужской

Добавил:

ОД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.06.1882

Отец: Белых Антип Иларионов

Мать: Белых Дарья Трофимовна

Лески, Мантуровский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1903

Сын: Белых Василий Петрович

Мать ребёнка: Белых Софья Артемовна

Лески, Мантуровский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
11.11.1904

Дочь: Белых Анастасия Петровна

Мать ребёнка: Белых Софья Артемовна

Лески, Мантуровский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1910

Дочь: Белых Евдокия Петровна

Мать ребёнка: Белых Софья Артемовна

Лески, Мантуровский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1918

Дочь: Белых Мария Петровна

Мать ребёнка: Белых Софья Артемовна

Лески, Мантуровский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1920

Дочь: Белых Зинаида Петровна

Мать ребёнка: Белых Софья Артемовна

Гусли, Мантуровский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Белых Прасковья Петровна

Мать ребёнка: Белых Софья Артемовна

Лески, Мантуровский муниципальный район, Курская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Белых Софья Артемовна

Смерть
15.02.1962
Гусли, Мантуровский муниципальный район, Курская область
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