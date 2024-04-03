Белых Петр Антипович
Место рождения
Дата рождения05.06.1882
Дата смерти15.02.1962
ПолМужской
Жена
Дети
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.06.1882
Отец: Белых Антип Иларионов
Мать: Белых Дарья Трофимовна
Рождение ребёнка
1903
Мать ребёнка: Белых Софья Артемовна
Рождение ребёнка
11.11.1904
Дочь: Белых Анастасия Петровна
Мать ребёнка: Белых Софья Артемовна
Рождение ребёнка
1910
Дочь: Белых Евдокия Петровна
Мать ребёнка: Белых Софья Артемовна
Рождение ребёнка
1918
Дочь: Белых Мария Петровна
Мать ребёнка: Белых Софья Артемовна
Рождение ребёнка
1920
Дочь: Белых Зинаида Петровна
Мать ребёнка: Белых Софья Артемовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Белых Прасковья Петровна
Мать ребёнка: Белых Софья Артемовна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Белых Софья Артемовна
Смерть
15.02.1962