Белых Анастасия Петровна
Место рождения
Дата рождения11.11.1904
Дата смерти05.02.1990
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.11.1904
Отец: Белых Петр Антипович
Мать: Белых Софья Артемовна
Рождение ребёнка
?.08.?
Дочь: Алпеева Валентина Яковлевна
Отец ребёнка: Алпеев Яков Кириллович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Алпеев Яков Кириллович
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Алпеева Мария Яковлевна
Отец ребёнка: Алпеев Яков Кириллович
Смерть
05.02.1990
Саратов, город Саратов, Саратовская область