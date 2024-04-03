Белых Анастасия Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Белых Анастасия Петровна

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Место рождения

Лески, Мантуровский муниципальный район, Курская область

Дата рождения

11.11.1904

Дата смерти

05.02.1990

Пол

Женский

Добавил:

ОД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.11.1904

Отец: Белых Петр Антипович

Мать: Белых Софья Артемовна

Лески, Мантуровский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
?.08.?

Дочь: Алпеева Валентина Яковлевна

Отец ребёнка: Алпеев Яков Кириллович

Лески, Мантуровский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Алпеев Леонид Яковлевич

Отец ребёнка: Алпеев Яков Кириллович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Алпеев Яков Кириллович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Алпеева Мария Яковлевна

Отец ребёнка: Алпеев Яков Кириллович

Смерть
05.02.1990
Саратов, город Саратов, Саратовская область
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