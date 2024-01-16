Головина (Третьякова) Акулина Сидоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиГоловина (Третьякова) Акулина Сидоровна

Головина (Третьякова) Акулина Сидоровна

avatar

Место рождения

Енисейская губерния Минусинского округа Тесинской волости Казанско-Богородское

Дата рождения

1857

Дата смерти

До 1902

Пол

Женский

Добавил:

ВМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1857

Отец: Третьяков Сидор Макарович

Мать: Третьякова Татьяна Васильевна

Енисейская губерния Минусинского округа Тесинской волости Казанско-Богородское
Бракосочетание
1877

Муж: Головин Евсей Егорович (Или Сергеевич)

Сидорово, Курагинский муниципальный район, Красноярский край
Рождение ребёнка
1880

Дочь: Степанида Евсеевна

Отец ребёнка: Головин Евсей Егорович (Или Сергеевич)

Енисейская губерния Минусинского округа Тесинской волости Казанско-Богородское
Рождение ребёнка
1881

Сын: Головин Нестер (Нестор) Евсеевич

Отец ребёнка: Головин Евсей Егорович (Или Сергеевич)

Рождение ребёнка
1890

Сын: Головин Евстафий (Естафий) Евсеевич

Отец ребёнка: Головин Евсей Егорович (Или Сергеевич)

Енисейская губерния Минусинского округа Тесинской волости Казанско-Богородское
Рождение ребёнка
1891

Сын: Головин Фёдор Евсеевич

Отец ребёнка: Головин Евсей Егорович (Или Сергеевич)

Енисейская губерния Минусинского округа Тесинской волости Казанско-Богородское
Рождение ребёнка
1898

Сын: Головин Аввакум Евсеевич

Отец ребёнка: Головин Евсей Егорович (Или Сергеевич)

д. Сидорово Курагинская волость
Смерть
До 1902
Сидорово, Курагинский муниципальный район, Красноярский край
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close