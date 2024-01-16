Головина (Третьякова) Акулина Сидоровна
Место рожденияЕнисейская губерния Минусинского округа Тесинской волости Казанско-Богородское
Дата рождения1857
Дата смертиДо 1902
ПолЖенский
Отец
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1857
Енисейская губерния Минусинского округа Тесинской волости Казанско-Богородское
Бракосочетание
1877
Рождение ребёнка
1880
Дочь: Степанида Евсеевна
Отец ребёнка: Головин Евсей Егорович (Или Сергеевич)
Енисейская губерния Минусинского округа Тесинской волости Казанско-Богородское
Рождение ребёнка
1881
Сын: Головин Нестер (Нестор) Евсеевич
Отец ребёнка: Головин Евсей Егорович (Или Сергеевич)
Рождение ребёнка
1890
Сын: Головин Евстафий (Естафий) Евсеевич
Отец ребёнка: Головин Евсей Егорович (Или Сергеевич)
Енисейская губерния Минусинского округа Тесинской волости Казанско-Богородское
Рождение ребёнка
1891
Отец ребёнка: Головин Евсей Егорович (Или Сергеевич)
Енисейская губерния Минусинского округа Тесинской волости Казанско-Богородское
Рождение ребёнка
1898
Отец ребёнка: Головин Евсей Егорович (Или Сергеевич)
д. Сидорово Курагинская волость
Смерть
До 1902