Третьякова Татьяна Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти1888
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1856
Сын: Третьяков Филипп Сидорович
Отец ребёнка: Третьяков Сидор Макарович
Енисейская губерния Минусинского округа Тесинской волости Казанско-Богородское
Рождение ребёнка
1857
Дочь: Головина Акулина Сидоровна
Отец ребёнка: Третьяков Сидор Макарович
Енисейская губерния Минусинского округа Тесинской волости Казанско-Богородское
Рождение ребёнка
18.12.1858
Отец ребёнка: Третьяков Сидор Макарович
Енисейская губерния Минусинского округа Тесинской волости Казанско-Богородское
Рождение ребёнка
23.12.1862
Сын: Третьяков Дмитрий Сидорович
Отец ребёнка: Третьяков Сидор Макарович
Енисейская губерния Минусинского округа Тесинской волости Казанско-Богородское
Рождение ребёнка
1866
Дочь: Марья (Мария) Сидоровна
Отец ребёнка: Третьяков Сидор Макарович
Рождение ребёнка
1868
Дочь: Войткевич Татьяна Сидоровна
Отец ребёнка: Третьяков Сидор Макарович
Енисейская губерния Минусинского округа Тесинской
Рождение ребёнка
1875
Дочь: Ульяна Сидоровна
Отец ребёнка: Третьяков Сидор Макарович
Рождение ребёнка
1877
Дочь: Пелагея Сидоровна
Отец ребёнка: Третьяков Сидор Макарович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1888