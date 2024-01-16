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Третьякова Татьяна Васильевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

1888

Пол

Женский

Добавил:

ВМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1856

Сын: Третьяков Филипп Сидорович

Отец ребёнка: Третьяков Сидор Макарович

Енисейская губерния Минусинского округа Тесинской волости Казанско-Богородское
Рождение ребёнка
1857

Дочь: Головина Акулина Сидоровна

Отец ребёнка: Третьяков Сидор Макарович

Енисейская губерния Минусинского округа Тесинской волости Казанско-Богородское
Рождение ребёнка
18.12.1858

Сын: Третьяков Ефим Сидорович

Отец ребёнка: Третьяков Сидор Макарович

Енисейская губерния Минусинского округа Тесинской волости Казанско-Богородское
Рождение ребёнка
23.12.1862

Сын: Третьяков Дмитрий Сидорович

Отец ребёнка: Третьяков Сидор Макарович

Енисейская губерния Минусинского округа Тесинской волости Казанско-Богородское
Рождение ребёнка
1866

Дочь: Марья (Мария) Сидоровна

Отец ребёнка: Третьяков Сидор Макарович

Рождение ребёнка
1868

Дочь: Войткевич Татьяна Сидоровна

Отец ребёнка: Третьяков Сидор Макарович

Енисейская губерния Минусинского округа Тесинской
Рождение ребёнка
1875

Дочь: Ульяна Сидоровна

Отец ребёнка: Третьяков Сидор Макарович

Рождение ребёнка
1877

Дочь: Пелагея Сидоровна

Отец ребёнка: Третьяков Сидор Макарович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Третьяков Сидор Макарович

Смерть
1888
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