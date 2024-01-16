Третьяков Сидор Макарович
Место рожденияЕнисейская губерния Минусинского округа Тесинской волости Казанско-Богородское
Дата рождения1827
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
1827
Отец: Третьяков Макар
Мать: Третьякова ?
Енисейская губерния Минусинского округа Тесинской волости Казанско-Богородское
Рождение ребёнка
1856
Сын: Третьяков Филипп Сидорович
Мать ребёнка: Третьякова Татьяна Васильевна
Енисейская губерния Минусинского округа Тесинской волости Казанско-Богородское
Рождение ребёнка
1857
Дочь: Головина Акулина Сидоровна
Мать ребёнка: Третьякова Татьяна Васильевна
Енисейская губерния Минусинского округа Тесинской волости Казанско-Богородское
Рождение ребёнка
18.12.1858
Мать ребёнка: Третьякова Татьяна Васильевна
Енисейская губерния Минусинского округа Тесинской волости Казанско-Богородское
Рождение ребёнка
23.12.1862
Сын: Третьяков Дмитрий Сидорович
Мать ребёнка: Третьякова Татьяна Васильевна
Енисейская губерния Минусинского округа Тесинской волости Казанско-Богородское
Рождение ребёнка
1866
Дочь: Марья (Мария) Сидоровна
Мать ребёнка: Третьякова Татьяна Васильевна
Рождение ребёнка
1868
Дочь: Войткевич Татьяна Сидоровна
Мать ребёнка: Третьякова Татьяна Васильевна
Енисейская губерния Минусинского округа Тесинской
Рождение ребёнка
1875
Дочь: Ульяна Сидоровна
Мать ребёнка: Третьякова Татьяна Васильевна
Рождение ребёнка
1877
Дочь: Пелагея Сидоровна
Мать ребёнка: Третьякова Татьяна Васильевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно