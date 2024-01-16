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Третьяков Сидор Макарович

Место рождения

Енисейская губерния Минусинского округа Тесинской волости Казанско-Богородское

Дата рождения

1827

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1827

Отец: Третьяков Макар

Мать: Третьякова ?

Енисейская губерния Минусинского округа Тесинской волости Казанско-Богородское
Рождение ребёнка
1856

Сын: Третьяков Филипп Сидорович

Мать ребёнка: Третьякова Татьяна Васильевна

Енисейская губерния Минусинского округа Тесинской волости Казанско-Богородское
Рождение ребёнка
1857

Дочь: Головина Акулина Сидоровна

Мать ребёнка: Третьякова Татьяна Васильевна

Енисейская губерния Минусинского округа Тесинской волости Казанско-Богородское
Рождение ребёнка
18.12.1858

Сын: Третьяков Ефим Сидорович

Мать ребёнка: Третьякова Татьяна Васильевна

Енисейская губерния Минусинского округа Тесинской волости Казанско-Богородское
Рождение ребёнка
23.12.1862

Сын: Третьяков Дмитрий Сидорович

Мать ребёнка: Третьякова Татьяна Васильевна

Енисейская губерния Минусинского округа Тесинской волости Казанско-Богородское
Рождение ребёнка
1866

Дочь: Марья (Мария) Сидоровна

Мать ребёнка: Третьякова Татьяна Васильевна

Рождение ребёнка
1868

Дочь: Войткевич Татьяна Сидоровна

Мать ребёнка: Третьякова Татьяна Васильевна

Енисейская губерния Минусинского округа Тесинской
Рождение ребёнка
1875

Дочь: Ульяна Сидоровна

Мать ребёнка: Третьякова Татьяна Васильевна

Рождение ребёнка
1877

Дочь: Пелагея Сидоровна

Мать ребёнка: Третьякова Татьяна Васильевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Третьякова Татьяна Васильевна

Смерть
Неизвестно
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