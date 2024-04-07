Пригодина (Герасименко) Вера Григорьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пригодина (Герасименко) Вера Григорьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1879

Дата смерти

Между 1910 и 1913

Пол

Женский

Добавил:

НЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1879

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
24.04.1895 ст.

Муж: Пригодин Яков Петрович

Московское, Изобильненский, Ставропольский край
Государственный архив Ставропольского края Ф.135 оп.78 д.793 Метрическая книга села Московского за 1895 год 1й брак
Место жительства
До 1895
Ставрополь, город Ставрополь, Ставропольский край
Место жительства
С 1895
Московское, Изобильненский, Ставропольский край
Рождение ребёнка
1897

Сын: Пригодин Иван Яковлевич

Отец ребёнка: Пригодин Яков Петрович

Московское, Изобильненский, Ставропольский край
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Пригодин ?

Отец ребёнка: Пригодин Яков Петрович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Акимова Анна Яковлевна

Отец ребёнка: Пригодин Яков Петрович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Маркова Прасковья Яковлевна

Отец ребёнка: Пригодин Яков Петрович

Смерть
Между 1910 и 1913
Год смерти - по разным данным разный
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