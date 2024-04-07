Пригодина (Герасименко) Вера Григорьевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1879
Дата смертиМежду 1910 и 1913
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
24.04.1895 ст.
Государственный архив Ставропольского края Ф.135 оп.78 д.793 Метрическая книга села Московского за 1895 год 1й брак
Место жительства
До 1895
Ставрополь, город Ставрополь, Ставропольский край
Место жительства
С 1895
Рождение ребёнка
1897
Отец ребёнка: Пригодин Яков Петрович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Пригодин ?
Отец ребёнка: Пригодин Яков Петрович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Акимова Анна Яковлевна
Отец ребёнка: Пригодин Яков Петрович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Маркова Прасковья Яковлевна
Отец ребёнка: Пригодин Яков Петрович
Смерть
Между 1910 и 1913
Год смерти - по разным данным разный