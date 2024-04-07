Пригодин Яков Петрович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1877
Дата смертиПосле 1953
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1877
Отец: Пригодин Петр
Бракосочетание
24.04.1895 ст.
Государственный архив Ставропольского края Ф.135 оп.78 д.793 Метрическая книга села Московского за 1895 год 1й брак
Рождение ребёнка
1897
Мать ребёнка: Пригодина Вера Григорьевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Пригодин ?
Мать ребёнка: Пригодина Вера Григорьевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Акимова Анна Яковлевна
Мать ребёнка: Пригодина Вера Григорьевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Маркова Прасковья Яковлевна
Мать ребёнка: Пригодина Вера Григорьевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Евдокия Афанасьевна
2й брак
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 1953