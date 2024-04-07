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Пригодин Яков Петрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1877

Дата смерти

После 1953

Пол

Мужской

Добавил:

НЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1877

Отец: Пригодин Петр

Мать: не указана

Бракосочетание
24.04.1895 ст.

Жена: Пригодина Вера Григорьевна

Московское, Изобильненский, Ставропольский край
Государственный архив Ставропольского края Ф.135 оп.78 д.793 Метрическая книга села Московского за 1895 год 1й брак
Рождение ребёнка
1897

Сын: Пригодин Иван Яковлевич

Мать ребёнка: Пригодина Вера Григорьевна

Московское, Изобильненский, Ставропольский край
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Пригодин ?

Мать ребёнка: Пригодина Вера Григорьевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Акимова Анна Яковлевна

Мать ребёнка: Пригодина Вера Григорьевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Маркова Прасковья Яковлевна

Мать ребёнка: Пригодина Вера Григорьевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Евдокия Афанасьевна

2й брак
Место жительства
Неизвестно
Московское, Изобильненский, Ставропольский край
Смерть
После 1953
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