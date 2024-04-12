Лохов Андрей Кондратьевич
Место рождения
Дата рождения10.10.1794
Дата смерти1853
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.10.1794
Отец: Кондратий Григорьевич
Рождение ребёнка
Около 1818
Сын: Степан Андреевич
Мать ребёнка: Лохова Федора (Феодора) Мефодьевна
Рождение ребёнка
15.03.1825
Мать ребёнка: Лохова Федора (Феодора) Мефодьевна
Рождение ребёнка
Около 1831
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Лохова Федора (Феодора) Мефодьевна
Рождение ребёнка
27.01.1834
Сын: Симеон Андреевич
Мать ребёнка: Лохова Федора (Феодора) Мефодьевна
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
1853