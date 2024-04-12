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Лохов Андрей Кондратьевич

Место рождения

Заварежнево, Любимский муниципальный район, Ярославская область

Дата рождения

10.10.1794

Дата смерти

1853

Пол

Мужской

Отец

Около 1774 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Около 1818 г.р.
1825 г.р.
Скрыто настройками приватности
1834 г.р.

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.10.1794

Отец: Кондратий Григорьевич

Мать: не указана

Заварежнево, Любимский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
Около 1818

Сын: Степан Андреевич

Мать ребёнка: Лохова Федора (Феодора) Мефодьевна

Заварежнево, Любимский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
15.03.1825

Сын: Лохов Василий Андреевич

Мать ребёнка: Лохова Федора (Феодора) Мефодьевна

Заварежнево, Любимский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
Около 1831

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Лохова Федора (Феодора) Мефодьевна

Рождение ребёнка
27.01.1834

Сын: Симеон Андреевич

Мать ребёнка: Лохова Федора (Феодора) Мефодьевна

Заварежнево, Любимский муниципальный район, Ярославская область
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
1853
Заварежнево, Любимский муниципальный район, Ярославская область
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