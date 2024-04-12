Лохов Василий Андреевич
Место рождения
Дата рождения15.03.1825
Дата смерти29.12.1897
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.03.1825
Крещение
16.03.1825
Михайловское, Любимский муниципальный район, Ярославская область
Бракосочетание
04.05.1847
церковь Архангела Михаила
Рождение ребёнка
Около 1854
Дочь: Елена Васильевна
Мать ребёнка: Лохова Синклитикия Васильевна
Рождение ребёнка
Около 1862
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Лохова Синклитикия Васильевна
Рождение ребёнка
12.05.1863
Мать ребёнка: Лохова Синклитикия Васильевна
Рождение ребёнка
После 1863
Дочь: Истомина Мария Васильевна
Мать ребёнка: Лохова Синклитикия Васильевна
Рождение ребёнка
После 1864
Дочь: Чекалина Александра Васильевна
Мать ребёнка: Лохова Синклитикия Васильевна
Работа или профессия
Неизвестно
содержит 2 трактира
Смерть
29.12.1897
Похороны
31.12.1897
Смоленское кладбище