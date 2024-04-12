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Лохов Василий Андреевич

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Место рождения

Заварежнево, Любимский муниципальный район, Ярославская область

Дата рождения

15.03.1825

Дата смерти

29.12.1897

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.03.1825

Отец: Лохов Андрей Кондратьевич

Мать: Лохова Федора (Феодора) Мефодьевна

Заварежнево, Любимский муниципальный район, Ярославская область
Крещение
16.03.1825
Михайловское, Любимский муниципальный район, Ярославская область
Бракосочетание
04.05.1847

Жена: Лохова Синклитикия Васильевна

церковь Архангела Михаила
Рождение ребёнка
Около 1854

Дочь: Елена Васильевна

Мать ребёнка: Лохова Синклитикия Васильевна

Рождение ребёнка
Около 1862

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Лохова Синклитикия Васильевна

Рождение ребёнка
12.05.1863

Сын: Лохов Дмитрий Васильевич

Мать ребёнка: Лохова Синклитикия Васильевна

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
После 1863

Дочь: Истомина Мария Васильевна

Мать ребёнка: Лохова Синклитикия Васильевна

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
После 1864

Дочь: Чекалина Александра Васильевна

Мать ребёнка: Лохова Синклитикия Васильевна

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Работа или профессия
Неизвестно
содержит 2 трактира
Смерть
29.12.1897
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Похороны
31.12.1897
Смоленское кладбище
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