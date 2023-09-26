Лохова Федора (Феодора) Мефодьевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1800
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1800
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1818
Сын: Степан Андреевич
Отец ребёнка: Лохов Андрей Кондратьевич
Рождение ребёнка
15.03.1825
Отец ребёнка: Лохов Андрей Кондратьевич
Рождение ребёнка
Около 1831
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Лохов Андрей Кондратьевич
Рождение ребёнка
27.01.1834
Сын: Симеон Андреевич
Отец ребёнка: Лохов Андрей Кондратьевич
Работа или профессия
Неизвестно