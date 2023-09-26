Лохова Федора (Феодора) Мефодьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лохова Федора (Феодора) Мефодьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1800

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Около 1818 г.р.
1825 г.р.
Скрыто настройками приватности
1834 г.р.

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1800

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1818

Сын: Степан Андреевич

Отец ребёнка: Лохов Андрей Кондратьевич

Заварежнево, Любимский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
15.03.1825

Сын: Лохов Василий Андреевич

Отец ребёнка: Лохов Андрей Кондратьевич

Заварежнево, Любимский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
Около 1831

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Лохов Андрей Кондратьевич

Рождение ребёнка
27.01.1834

Сын: Симеон Андреевич

Отец ребёнка: Лохов Андрей Кондратьевич

Заварежнево, Любимский муниципальный район, Ярославская область
Работа или профессия
Неизвестно
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