Кондратий Григорьевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1774
Дата смерти1815
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1774
Отец: Григорий Степанович
Мать: Аксинья Ильинична
Рождение ребёнка
10.10.1794
Сын: Лохов Андрей Кондратьевич
Рождение ребёнка
Около 1797
Дочь: Маремьяна Кондратьевна
Рождение ребёнка
Около 1800
Дочь: Авдотья Кондратьевна
Рождение ребёнка
Около 1812
Дочь: Матрена Кондратьевна
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
1815