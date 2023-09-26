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Кондратий Григорьевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1774

Дата смерти

1815

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1774

Отец: Григорий Степанович

Мать: Аксинья Ильинична

Рождение ребёнка
10.10.1794

Сын: Лохов Андрей Кондратьевич

Мать ребёнка: не указана

Заварежнево, Любимский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
Около 1797

Дочь: Маремьяна Кондратьевна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Около 1800

Дочь: Авдотья Кондратьевна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Около 1812

Дочь: Матрена Кондратьевна

Мать ребёнка: не указана

Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
1815
Заварежнево, Любимский муниципальный район, Ярославская область
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