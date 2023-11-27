Савченко (Черных) Нина Павловна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияПосле 01.01.1917
Дата смертиПосле 01.01.1946
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
После 01.01.1917
Отец: Черных Павел Афанасьевич
Мать: Черных Любовь Луппова
Рождение ребёнка
После 01.01.1942
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Савченко Константин Пахомович
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
После 01.01.1946