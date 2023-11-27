Савченко (Черных) Нина Павловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Савченко (Черных) Нина Павловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

После 01.01.1917

Дата смерти

После 01.01.1946

Пол

Женский

Отец

1887 г.р.

Мать

1888 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

АВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
После 01.01.1917

Отец: Черных Павел Афанасьевич

Мать: Черных Любовь Луппова

Рождение ребёнка
После 01.01.1942

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Савченко Константин Пахомович

Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
После 01.01.1946
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