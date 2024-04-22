Черных Павел Афанасьевич
Место рождения
Дата рождения19.03.1887
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.03.1887
Отец: Черных Афанасий Тимофеев
Мать: Черных Мария Иванова
Крещение
21.03.1887
Бракосочетание
26.02.1905
Жена: Черных Любовь Луппова
Оек, Иркутский муниципальный район, Иркутская область
Оекская церковь
Рождение ребёнка
07.09.1906
Дочь: Черных Людмила Павловна
Мать ребёнка: Черных Любовь Луппова
Рождение ребёнка
После 01.01.1917
Дочь: Савченко Нина Павловна
Мать ребёнка: Черных Любовь Луппова
Работа или профессия
Неизвестно