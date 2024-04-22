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Черных Павел Афанасьевич

Место рождения

Иркутск, город Иркутск, Иркутская область

Дата рождения

19.03.1887

Пол

Мужской

Добавил:

АВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.03.1887

Отец: Черных Афанасий Тимофеев

Мать: Черных Мария Иванова

Иркутск, город Иркутск, Иркутская область
Крещение
21.03.1887
Бракосочетание
26.02.1905

Жена: Черных Любовь Луппова

Оек, Иркутский муниципальный район, Иркутская область
Оекская церковь
Рождение ребёнка
07.09.1906

Дочь: Черных Людмила Павловна

Мать ребёнка: Черных Любовь Луппова

Иркутск, город Иркутск, Иркутская область
Рождение ребёнка
После 01.01.1917

Дочь: Савченко Нина Павловна

Мать ребёнка: Черных Любовь Луппова

Работа или профессия
Неизвестно
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