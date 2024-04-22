Черных (Фёдорова) Любовь Луппова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Черных (Фёдорова) Любовь Луппова

Место рождения

Иркутск, город Иркутск, Иркутская область

Дата рождения

24.09.1888

Пол

Женский

Добавил:

АВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.09.1888

Отец: Федоров Лупп Ефимов

Мать: Федорова Пелагия Андреева

Иркутск, город Иркутск, Иркутская область
Крещение
30.09.1888
Иркутск, город Иркутск, Иркутская область
Градо-Иркутская Преображенская
Бракосочетание
26.02.1905

Муж: Черных Павел Афанасьевич

Оек, Иркутский муниципальный район, Иркутская область
Оекская церковь
Рождение ребёнка
07.09.1906

Дочь: Черных Людмила Павловна

Отец ребёнка: Черных Павел Афанасьевич

Иркутск, город Иркутск, Иркутская область
Рождение ребёнка
После 01.01.1917

Дочь: Савченко Нина Павловна

Отец ребёнка: Черных Павел Афанасьевич

Работа или профессия
Неизвестно
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