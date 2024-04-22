Черных (Фёдорова) Любовь Луппова
Место рождения
Дата рождения24.09.1888
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.09.1888
Отец: Федоров Лупп Ефимов
Крещение
30.09.1888
Градо-Иркутская Преображенская
Бракосочетание
26.02.1905
Оек, Иркутский муниципальный район, Иркутская область
Оекская церковь
Рождение ребёнка
07.09.1906
Дочь: Черных Людмила Павловна
Отец ребёнка: Черных Павел Афанасьевич
Рождение ребёнка
После 01.01.1917
Дочь: Савченко Нина Павловна
Отец ребёнка: Черных Павел Афанасьевич
Работа или профессия
Неизвестно