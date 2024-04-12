Попова Устинья (Иустиния) Вуколовна
Место рождения
Дата рождения1823
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1823
Бракосочетание
Около 1841
Рождение ребёнка
01.11.1842 ст.
Сын: Попов Нил Нилович
Отец ребёнка: Попов Нил Александрович
Рождение ребёнка
25.10.1843 ст.
Дочь: Шахова Прасковья Ниловна
Отец ребёнка: Попов Нил Александрович
Рождение ребёнка
1845
Дочь: Попова Александра Ниловна
Отец ребёнка: Попов Нил Александрович
Рождение ребёнка
13.11.1848 ст.
Дочь: Попова Екатерина Ниловна
Отец ребёнка: Попов Нил Александрович
Рождение ребёнка
1852
Дочь: Попова Серафима Ниловна
Отец ребёнка: Попов Нил Александрович
Рождение ребёнка
24.06.1856 ст.
Сын: Попов Петр Нилович
Отец ребёнка: Попов Нил Александрович
Смерть
Неизвестно