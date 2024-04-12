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Попов Нил Александрович

Место рождения

Вологда, город Вологда, Вологодская область

Дата рождения

1823

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1823

Отец: не указан

Мать: не указана

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Бракосочетание
Около 1841

Жена: Попова Устинья Вуколовна

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
01.11.1842 ст.

Сын: Попов Нил Нилович

Мать ребёнка: Попова Устинья Вуколовна

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
25.10.1843 ст.

Дочь: Шахова Прасковья Ниловна

Мать ребёнка: Попова Устинья Вуколовна

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
1845

Дочь: Попова Александра Ниловна

Мать ребёнка: Попова Устинья Вуколовна

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
13.11.1848 ст.

Дочь: Попова Екатерина Ниловна

Мать ребёнка: Попова Устинья Вуколовна

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
1852

Дочь: Попова Серафима Ниловна

Мать ребёнка: Попова Устинья Вуколовна

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
24.06.1856 ст.

Сын: Попов Петр Нилович

Мать ребёнка: Попова Устинья Вуколовна

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Место жительства
Неизвестно
Вологда, город Вологда, Вологодская область
Прихожанин Леонтьевской церкви.
Смерть
Неизвестно
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