Мезина Параскева Ивановна 1851 — найти родственников по фамилии на Familio

Мезина Параскева Ивановна

Автор
ОА
Аборина О.

женский, родилась 1851, Ермаково, Ставропольский муниципальный район, Самарская область

умерла До 1893

Отец
Иван ФеофилактовНеизвестно г.р.
Супруги
Мезин Стефан Ефимович31.12.1851 г.р.
Дети
Мезин Спиридон Стефанович1874 г.р.
Свербежкина (Мезина) Надежда Степановна23.09.1878 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1851

Отец: Иван Феофилактов

Мать: не указана

Ермаково, Ставропольский муниципальный район, Самарская область

Место жительства
Неизвестно
Сосновый Солонец, Ставропольский муниципальный район, Самарская область

Бракосочетание
19.10.1870

Муж: Мезин Стефан Ефимович

Рождение ребёнка
1874

Сын: Мезин Спиридон Стефанович

Отец ребёнка: Мезин Стефан Ефимович

Рождение ребёнка
23.09.1878

Дочь: Свербежкина (Мезина) Надежда Степановна

Отец ребёнка: Мезин Стефан Ефимович

Ермаково, Ставропольский муниципальный район, Самарская область

Рождение ребёнка
22.11.1883

Дочь: (Мезин) Екатерина Степановна

Отец ребёнка: Мезин Стефан Ефимович

Ермаково, Ставропольский муниципальный район, Самарская область

Рождение ребёнка
28.07.1885

Сын: Мезин Стефан Стефанович

Отец ребёнка: Мезин Стефан Ефимович

Ермаково, Ставропольский муниципальный район, Самарская область

Смерть
До 1893

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