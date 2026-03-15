Мезина Параскева Ивановна
женский, родилась 1851, Ермаково, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
умерла До 1893
ОтецИван ФеофилактовНеизвестно г.р.
Супруги
Мезин Стефан Ефимович31.12.1851 г.р.
Дети
Мезин Спиридон Стефанович1874 г.р.
Свербежкина (Мезина) Надежда Степановна23.09.1878 г.р.Показать еще 2
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Место
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Рождение
1851
Отец: Иван Феофилактов
Мать: не указана
Место жительства
Неизвестно
Сосновый Солонец, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Бракосочетание
19.10.1870
Рождение ребёнка
1874
Сын: Мезин Спиридон Стефанович
Отец ребёнка: Мезин Стефан Ефимович
Рождение ребёнка
23.09.1878
Дочь: Свербежкина (Мезина) Надежда Степановна
Отец ребёнка: Мезин Стефан Ефимович
Рождение ребёнка
22.11.1883
Дочь: (Мезин) Екатерина Степановна
Отец ребёнка: Мезин Стефан Ефимович
Рождение ребёнка
28.07.1885
Отец ребёнка: Мезин Стефан Ефимович
Смерть
До 1893