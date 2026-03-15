Иван Феофилактов Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio

Иван Феофилактов

Автор
ОА
Аборина О.

мужской, родился Неизвестно

умер Неизвестно

Дети
Мезина Параскева Ивановна1851 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Место жительства
Неизвестно
Ермаково, Ставропольский муниципальный район, Самарская область

Рождение ребёнка
1851

Дочь: Мезина Параскева Ивановна

Мать ребёнка: не указана

Ермаково, Ставропольский муниципальный район, Самарская область

Смерть
Неизвестно

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