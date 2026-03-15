Иван Феофилактов
мужской, родился Неизвестно
умер Неизвестно
Дети
Мезина Параскева Ивановна1851 г.р.
- СобытияСобытия
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
Неизвестно
Ермаково, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
1851
Дочь: Мезина Параскева Ивановна
Мать ребёнка: не указана
Ермаково, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Смерть
Неизвестно