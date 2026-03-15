Свербежкина (Мезина) Надежда Степановна
женский, родилась 23.09.1878, Ермаково, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
умерла 1943, Осиновка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
ОтецМезин Стефан Ефимович31.12.1851 г.р.
МатьМезина Параскева Ивановна1851 г.р.
Супруги
Дети
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Отец: Мезин Стефан Ефимович
Дочь: (Свербежкина) Гликерия Павловна
Отец ребёнка: Свербежкин Павел Евлампиевич
Дочь: (Свербежкина) Прасковья Павловна
Отец ребёнка: Свербежкин Павел Евлампиевич
Сын: Свербежкин Николай Павлович
Отец ребёнка: Свербежкин Павел Евлампиевич
Дочь: Авдонина (Свербежкина) Елизавета Павловна
Отец ребёнка: Свербежкин Павел Евлампиевич
Сын: Свербежкин Федор Павлович
Отец ребёнка: Свербежкин Павел Евлампиевич
Дочь: (Свербежкина) Анна Павловна
Отец ребёнка: Свербежкин Павел Евлампиевич
Дочь: (Свербежкина) Клавдия Павловна
Отец ребёнка: Свербежкин Павел Евлампиевич
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Свербежкин Павел Евлампиевич