Свербежкина (Мезина) Надежда Степановна 23.09.1878 — найти родственников по фамилии на Familio

Свербежкина (Мезина) Надежда Степановна

Автор
ОА
Аборина О.

женский, родилась 23.09.1878, Ермаково, Ставропольский муниципальный район, Самарская область

умерла 1943, Осиновка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область

Отец
Мезин Стефан Ефимович31.12.1851 г.р.
Мать
Мезина Параскева Ивановна1851 г.р.
Супруги
Свербежкин Павел Евлампиевич27.08.1874 г.р.
Дети
(Свербежкина) Гликерия Павловна06.05.1900 г.р.
(Свербежкина) Прасковья Павловна25.10.1902 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.09.1878

Отец: Мезин Стефан Ефимович

Мать: Мезина Параскева Ивановна

Ермаково, Ставропольский муниципальный район, Самарская область

Место жительства
Неизвестно
Осиновка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область

Бракосочетание
06.03.1898

Муж: Свербежкин Павел Евлампиевич

Рождение ребёнка
06.05.1900

Дочь: (Свербежкина) Гликерия Павловна

Отец ребёнка: Свербежкин Павел Евлампиевич

Осиновка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область

Рождение ребёнка
25.10.1902

Дочь: (Свербежкина) Прасковья Павловна

Отец ребёнка: Свербежкин Павел Евлампиевич

Осиновка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область

Рождение ребёнка
21.07.1905

Сын: Свербежкин Николай Павлович

Отец ребёнка: Свербежкин Павел Евлампиевич

Осиновка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область

Рождение ребёнка
13.10.1907

Дочь: Авдонина (Свербежкина) Елизавета Павловна

Отец ребёнка: Свербежкин Павел Евлампиевич

Осиновка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область

Рождение ребёнка
16.05.1911

Сын: Свербежкин Федор Павлович

Отец ребёнка: Свербежкин Павел Евлампиевич

Осиновка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область

Рождение ребёнка
10.09.1913

Дочь: (Свербежкина) Анна Павловна

Отец ребёнка: Свербежкин Павел Евлампиевич

Осиновка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область

Рождение ребёнка
05.03.1916

Дочь: (Свербежкина) Клавдия Павловна

Отец ребёнка: Свербежкин Павел Евлампиевич

Осиновка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область

Рождение ребёнка
02.08.1920

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Отец ребёнка: Свербежкин Павел Евлампиевич

Осиновка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область

Смерть
1943
Осиновка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область

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