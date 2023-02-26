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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Место упоминается в справочниках:
• Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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• Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
1431Сосновый Солонец, с. вл.при колодцах.8171232758918Церковь православная 1.
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
860. Сосновый Солонец, село бывшее владельческое, дворов 733, жителей 1747, церковь православная, школа, лавка, кирпичный завод, базар по четвергам
Волости и гмины 1890 года
Местонахождение волостного правления№СтанКрестьянской земли десятинСеленийКрестьянских дворовМужчинЖенщинОбоего полаНе крестьянских дворов
село Сосновый Солонец13018321121667539156161100719
Список населённых мест Симбирской губернии 1913 года
№НазваниеОт губернского городаОт уездного городаДворовМужчинЖенщин
2Сосновый Солонец, село; н. р. 1808040011541264
8Дмитриевский хутор, при с. Сосновом Солонце18080154252
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
57605Сосновый Солонецсело53°17'с.ш.49°32'в.д.N-39-100
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
36640451101с Сосновый Солонецсело