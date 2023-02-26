село Сосновый Солонец, Ставропольский муниципальный район, Самарская область (на 2019) — Familio

Сосновый Солонец

Ставропольский муниципальный район, Самарская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Находки

Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Симбирская губерния, Сызранский уезд
1431Сосновый Солонец, с. вл.при колодцах.8171232758918Церковь православная 1.

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Симбирская губерния, Сызранский уезд, Аскульская волость
860. Сосновый Солонец, село бывшее владельческое, дворов 733, жителей 1747, церковь православная, школа, лавка, кирпичный завод, базар по четвергам

Волости и гмины 1890 года

Местонахождение волостного правленияСтанКрестьянской земли десятинСеленийКрестьянских дворовМужчинЖенщинОбоего полаНе крестьянских дворов
Симбирская губерния, Сызранский уезд, Аскульская волость
село Сосновый Солонец13018321121667539156161100719

Список населённых мест Симбирской губернии 1913 года

НазваниеОт губернского городаОт уездного городаДворовМужчинЖенщин
Симбирская губерния, Сызранский уезд, Аскульская волость
2Сосновый Солонец, село; н. р. 1808040011541264
8Дмитриевский хутор, при с. Сосновом Солонце18080154252

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Самарская область, Ставропольский район
57605Сосновый Солонецсело53°17'с.ш.49°32'в.д.N-39-100

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Самарская область, Ставропольский муниципальный район, Сельское поселение Сосновый Солонец
36640451101с Сосновый Солонецсело

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