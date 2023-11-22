Сухарева (Стратунова) Ольга Павловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСухарева (Стратунова) Ольга Павловна

Сухарева (Стратунова) Ольга Павловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

24.06.1981

Пол

Женский

Отец

1958 г.р.

Мать

1953 г.р.

Муж

1970 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.06.1981

Отец: Стратунов Павел Николаевич

Мать: Стратунова Надежда Николаевна

Рождение ребёнка
Около 17.12.2009

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Сухарев Валентин Владимирович

Рождение ребёнка
20.05.2017

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Сухарев Валентин Владимирович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Сухарев Валентин Владимирович

Место жительства
Неизвестно
Мурманск, город Мурманск, Мурманская область
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close