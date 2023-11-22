Сухарева (Стратунова) Ольга Павловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения24.06.1981
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.06.1981
Рождение ребёнка
Около 17.12.2009
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Сухарев Валентин Владимирович
Рождение ребёнка
20.05.2017
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Сухарев Валентин Владимирович
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Мурманск, город Мурманск, Мурманская область