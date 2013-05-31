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Стратунов Павел Николаевич

Место рождения

Мурманск, город Мурманск, Мурманская область

Дата рождения

22.03.1958

Дата смерти

31.05.2013

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.03.1958

Отец: Стратунов Николай Николаевич

Мать: Стратунова Лидия Георгиевна

Мурманск, город Мурманск, Мурманская область
Бракосочетание
07.02.1981

Жена: Стратунова Надежда Николаевна

Мурманск, город Мурманск, Мурманская область
Рождение ребёнка
24.06.1981

Дочь: Сухарева Ольга Павловна

Мать ребёнка: Стратунова Надежда Николаевна

Рождение ребёнка
10.04.1984

Дочь: Стратунова Ирина Павловна

Мать ребёнка: Стратунова Надежда Николаевна

Место жительства
Неизвестно
Мурманск, город Мурманск, Мурманская область
Смерть
31.05.2013
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