Стратунов Павел Николаевич
Место рождения
Дата рождения22.03.1958
Дата смерти31.05.2013
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.03.1958
Бракосочетание
07.02.1981
Рождение ребёнка
24.06.1981
Дочь: Сухарева Ольга Павловна
Мать ребёнка: Стратунова Надежда Николаевна
Рождение ребёнка
10.04.1984
Дочь: Стратунова Ирина Павловна
Мать ребёнка: Стратунова Надежда Николаевна
Место жительства
Неизвестно
Смерть
31.05.2013